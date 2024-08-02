Людмила Самсонова не смогла завершить матч с Бадосой на старте турнира в Вашингтоне

13-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла завершить свой матч во втором круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований Самсонова (3) встречалась с бывшей второй ракеткой мира представительницей Испании Паулой Бадосой (WC). Самсонова проиграла стартовый сет со счётом 2:6, после чего приняла решение сняться с поединка, предположительно, из-за повреждения.

Первая партия матча Самсоновой с Бадосой продлилась 43 минуты. В её рамках Людмила ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Паулы три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Бадоса вышла в четвертьфинальный раунд Вашингтона, где сразится с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (WC).