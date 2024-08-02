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Людмила Самсонова не смогла завершить матч с Бадосой на старте турнира в Вашингтоне

Людмила Самсонова не смогла завершить матч с Бадосой на старте турнира в Вашингтоне
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13-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла завершить свой матч во втором круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 2-й круг
01 августа 2024, четверг. 23:25 МСК
Паула Бадоса
62
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
2
         
Людмила Самсонова
13
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

На старте соревнований Самсонова (3) встречалась с бывшей второй ракеткой мира представительницей Испании Паулой Бадосой (WC). Самсонова проиграла стартовый сет со счётом 2:6, после чего приняла решение сняться с поединка, предположительно, из-за повреждения.

Первая партия матча Самсоновой с Бадосой продлилась 43 минуты. В её рамках Людмила ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Паулы три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Бадоса вышла в четвертьфинальный раунд Вашингтона, где сразится с чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (WC).

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