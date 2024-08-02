Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер, которые вышли в полуфинал Олимпиады

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Умницы наши! Вперёд! К Золоту Олимпиады! С вами Россия!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, в четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.
Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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