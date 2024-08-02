Циньвэнь – после победы над Свёнтек на ОИ-2024: я истощена, моё тело достигло предела

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала о своём состоянии после победы над первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Свёнтек в полуфинале Олимпиады в Париже.
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«Я очень истощена из-за недостатка сна. Моё тело достигло предела. Но у меня была дополнительная энергия, которая поддерживала меня в этой игре. Если вы попросите меня сыграть еще три часа за свою страну, я это сделаю», — приводит слова Циньвэнь South China Morning Post.
Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится хорваткой Донной Векич.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде
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