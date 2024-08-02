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Новак Джокович — Лоренцо Музетти: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Новак Джокович — Лоренцо Музетти: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 2 августа, состоится теннисный полуфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором серб Новак Джокович встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на своём пути Джокович выбил Мэттью Эбдена, Рафаэля Надаля, Доминика Кёпфера и Стефаноса Циципаса. Музетти одержал победу над Гаэлем Монфисом, Мариано Навоне, Тейлором Фритцем и Александром Зверевым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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