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Рафаэль Надаль ответил на вопрос об участии в US Open — 2024 после вылета из ОИ

Рафаэль Надаль ответил на вопрос об участии в US Open — 2024 после вылета из ОИ
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о своём участии в Открытом чемпионате США — 2024 после вылета из Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Участие в Открытом чемпионате США? Похоже, что нет, но я скоро дам вам знать. Я сейчас не могу дать вам четкий ответ, мне нужно время. Но для меня это выглядит сложным», — приводит слова Надаля Tennis Infinity.

Напомним, 31 июля он в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом не смог пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/4 финала соревнований испанцы со счётом 2:6, 4:6 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку. Надаль выигрывал золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек
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