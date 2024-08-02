Рафаэль Надаль ответил на вопрос об участии в US Open — 2024 после вылета из ОИ

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о своём участии в Открытом чемпионате США — 2024 после вылета из Олимпийских игр в Париже (Франция).
«Участие в Открытом чемпионате США? Похоже, что нет, но я скоро дам вам знать. Я сейчас не могу дать вам четкий ответ, мне нужно время. Но для меня это выглядит сложным», — приводит слова Надаля Tennis Infinity.
Напомним, 31 июля он в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом не смог пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/4 финала соревнований испанцы со счётом 2:6, 4:6 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку. Надаль выигрывал золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.
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