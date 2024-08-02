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Феликс Оже-Альяссим — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Феликс Оже-Альяссим — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады, где смотреть
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Сегодня, 2 августа, состоится теннисный полуфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на своём пути Алькарас выбил Хэйди Хабиба, Таллона Грикспора, Романа Сафиуллина и Томми Пола. Оже-Альяссим одержал победу над Маркосом Гироном Максимильяном Мартерером, Даниилом Медведевым и Каспером Руудом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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