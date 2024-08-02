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Черданцев прокомментировал выход Андреевой и Шнайдер в полуфинал Олимпиады

Черданцев прокомментировал выход Андреевой и Шнайдер в полуфинал Олимпиады
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о российских теннисистках Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

«Мирра и Диана, 17 и 20 лет. Наши девушки просто умницы, не имея практически никакого опыта игры в паре тем более друг с другом, вынесли одну из лучших пар мирового тенниса в двух сетах, первый едва не под ноль и вышли в полуфинал! Просто молодцы!!!», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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