Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа в женском парном разряде

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1 августа состоялся очередной игровой день женского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Четвертьфиналы, 1 августа:

Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — 6:3, 2:6, 1:0.

Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:1.

Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия) — Се Шувэй/Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) — 1:6, 6:4, 1:0.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо. В другой паре встретятся чешский дуэт Каролина Мухова/Линда Носкова и итальянки Ясмин Паолини/Сара Эррани.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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