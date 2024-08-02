Алькарас обратился к Маррею после последнего матча британца в карьере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона, бывшей первой ракетки мира 37-летнего британского теннисиста Энди Маррея.

Напомним, в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграл американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

«Для меня было честью делить корт с тобой, Энди! Поздравляю с легендарной карьерой и с тем, что ты стал примером для всех. У тебя всегда будет здесь поклонник!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.

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