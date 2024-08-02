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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа в мужском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 1 августа в мужском парном разряде
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1 августа на Олимпиаде в Париже прошли теннисные матчи в парном разряде среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Полуфинал: Раджив Рам/Остин Крайчек (США) – Томах Махач/Адам Павлашек (Чехия) – 6:2, 6:2.

Четвертьфинал: Тейлор Фритц (США)/Томми Пол (США) – Даниэль Эванс/Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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