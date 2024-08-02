Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл 68-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша в третьем круге теннисного турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
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Матч между теннисистами длился 1 час 28 минут. В его рамках Рублёв совершил 18 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-поинт из семи. На счету Риндеркнеша 18 эйсов и три двойные ошибки, француз не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.
В следующем раунде Рублёв сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (29 место в мировом рейтинге).
Турнир в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финале обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.
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