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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл 68-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша в третьем круге теннисного турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Вашингтон (м). 3-й круг
02 августа 2024, пятница. 04:30 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Артур Риндеркнеш
68
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч между теннисистами длился 1 час 28 минут. В его рамках Рублёв совершил 18 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-поинт из семи. На счету Риндеркнеша 18 эйсов и три двойные ошибки, француз не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

В следующем раунде Рублёв сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (29 место в мировом рейтинге).

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Дэн Эванс, который в финале обыграл нидерландца Таллона Грикспора со счётом 7:5, 6:3.

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