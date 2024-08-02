Рублёв в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, рекорд Джоковича на ОИ-2024. Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:6, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне, сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад, голкипер Давид де Хеа может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
- Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад.
- Де Хеа хочет зарабатывать от £ 4,2 млн в год и ведёт переговоры с саудовскими клубами — TT.
- Олимпийская чемпионка высмеяла качество воды в реке Сене одной фотографией.
- Итальянский пловец раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне.
- «Это безумие». Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ.
- Рафаэль Надаль ответил на вопрос об участии в US Open — 2024 после вылета из ОИ.
- Австралийские пловчихи выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем, установив рекорд ОИ.
- Губерниев раскритиковал людей, болеющих против российских спортсменов на Олимпиаде.
- «Я просто облажалась». Свёнтек одной фразой прокомментировала поражение в полуфинале ОИ.
Ваше расписание на сегодня
Комментарии