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2 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады (Олимпийские игры)

Рублёв в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, рекорд Джоковича на ОИ-2024. Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:6, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне, сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад, голкипер Давид де Хеа может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
  2. Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад.
  3. Де Хеа хочет зарабатывать от £ 4,2 млн в год и ведёт переговоры с саудовскими клубами — TT.
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