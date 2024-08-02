Рублёв в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, рекорд Джоковича на ОИ-2024. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 7:6, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне, сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным полуфиналистом в одиночном теннисе в истории Олимпиад, голкипер Давид де Хеа может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».