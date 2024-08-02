Андреева/Шнайдер, полуфинал: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 2 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Испании Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.
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Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли чешскую пару Катиржина Синякова/Барбора Крейчикова. Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже
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