Мирра Андреева: чувствую, что я повзрослела. Теперь я иначе отношусь к теннису

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почувствовала ли она в этом сезоне, что взрослеет.

— Ты чувствуешь, что этот сезон — сезон взросления?

— Да. По сравнению с прошлым годом особенно. Тогда я была новичок. Просто старалась выходить на корт, чтобы выиграть как можно больше геймов. Сейчас я знаю, чего хочу. Стараюсь выходить и настраиваться на победу в матчах и турнирах. Я точно повзрослела. Я иначе отношусь к теннису, лучше справляюсь с тяжёлыми моментами, научилась себя успокаивать и поддерживать. Безусловно, я немного повзрослела, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в четверг, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер на Олимпиаде в Париже в четвертьфинальном матче обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.