Мирра Андреева рассказала, как часто бывает в России

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как часто ей удаётся побывать в России в плотном графике соревнований.

— Как часто бываешь в России?

— Стараюсь каждый год хотя бы разок слетать. Чаще всего это удаётся после азиатской серии турниров. В Красноярск есть прямой рейс из Пекина. В прошлом году так и сделали — из Гонконга в Пекин, а оттуда восемь часов прямым рейсом до Красноярска. Провела дома три недели. Надеюсь, что в этом году получится на такой же срок вернуться домой», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в четверг, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер на Олимпиаде в Париже в четвертьфинальном матче обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.