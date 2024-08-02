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Андреева: мама обещала собаку за топ 20. Тренер говорит — бери мальтипу, буду с ней жить!

Андреева: мама обещала собаку за топ 20. Тренер говорит — бери мальтипу, буду с ней жить!
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подарке, обещанном её мамой за попадание в топ-20 рейтинга WTA.

— Мы общались на «Ролан Гаррос». Ты тогда сказала, что мама обещала тебе подарить собаку.
— Да, но это за вхождение в топ-20. Я пока 23-я после победы на последнем турнире. К сожалению, за Олимпиаду очков не дают. Мне надо будет хорошо сыграть в Америке и в азиатской серии, подтвердить очки. Надеюсь, что получится подняться на три строчки. Тогда в конце года у меня должна быть обещанная мне собака (улыбается).

Какая?
— Я очень хочу кокер-спаниеля, о они слишком большие. Поэтому надо будет думать и выбрать такую, с которой можно будет путешествовать.

— Сейчас у всех мальтипу.
— Да! У всех. Мне тренер (Кончита Мартинес. — Прим. «Чемпионата») тоже говорит: «Бери мальтипу! Я с ней буду жить! Бери! Я буду за ней ухаживать». А я говорю, что не хочу мальтипу, потому что уже у всех есть мальтипу! — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в четверг, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер на Олимпиаде в Париже в четвертьфинальном матче обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

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