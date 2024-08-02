Мирра Андреева рассказала, какой «Большой шлем» хочет выиграть больше всего

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какой турнир «Большого шлема» хочет выиграть больше остальных.

— Последний короткий вопрос — какой «Большой шлем» хочется выиграть больше всего?

— Понятно, что хочется выиграть всё. Но если выбирать, то Уимблдон. Он очень традиционный, красивый, нарядный, цветочный — королевский. Я буду рада любому «Шлему», но Уимблдон в копилочке очень бы хотелось иметь, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лучшим достижением 17-летней россиянки на ТБШ является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в этом году. На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до 1/8 финала.

Напомним, в четверг, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер на Олимпиаде в Париже в четвертьфинальном матче обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.