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Свёнтек — Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча за 3-е место на Олимпиаде-2024

Сегодня, 2 августа, состоится матч за третье место на теннисном турнире Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором польская спортсменка Ига Свёнтек сыграет с Анной Шмидловой из Словакии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Это первая встреча Свёнтек и Шмидловой на профессиональном уровне.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.