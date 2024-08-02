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Свёнтек — Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча за 3-е место на Олимпиаде-2024

Свёнтек — Шмидлова: текстовая онлайн-трансляция матча за 3-е место на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 2 августа, состоится матч за третье место на теннисном турнире Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором польская спортсменка Ига Свёнтек сыграет с Анной Шмидловой из Словакии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Это первая встреча Свёнтек и Шмидловой на профессиональном уровне.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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