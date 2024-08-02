Андреева/Шнайдер — Букша/Соррибес-Тормо: текстовая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024

Сегодня, 2 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Испании Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 17:30 мск.
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В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли чешскую пару Катержина Синякова/Барбора Крейчикова. Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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