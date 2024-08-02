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Андреева/Шнайдер — Букша/Соррибес-Тормо: прямая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024

Андреева/Шнайдер — Букша/Соррибес-Тормо: прямая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024
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Сегодня, 2 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Испании Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 17:30 мск.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Внимание — для просмотра необходимо пройти бесплатную регистрацию на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК запретил встраивать свой плеер на российских ресурсах.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли чешскую пару Катержина Синякова/Барбора Крейчикова. Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, теннис: календарь парного разряда (ж)
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