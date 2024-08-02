Новак Джокович — Лоренцо Музетти: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024
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Сегодня, 2 августа, состоится теннисный полуфинальный матч Олимпийских игр 2024 года, в котором серб Новак Джокович встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 20:00 мск.
Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
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Новак Джокович
Н. Джокович
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Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Джокович и Музетти провели между собой семь матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 6:1 в пользу сербского теннисиста. Последний раз спортсмены встречались в полуфинале Уимблдона-2024, в котором сильнее оказался Джокович — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Комментарии
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