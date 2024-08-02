Вихлянцева: золото ОИ в паре с Андреевой будет отличным дополнением к сезону Шнайдер

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о выступлении дуэта Мирра Андреева/Диана Шнайдер на ОИ-2024 в Париже (Франция).

«Мирра и Диана прекрасно провели вчерашний матч, когда обыграли явных фаворитов. Да, как сказали сами россиянки, Крейчикова и Синякова давно не выступали вместе, поэтому их несыгранность была заметна. Надеемся, что Андреева и Шнайдер пройдут дальше по турнирной сетке на ОИ и смогут побороться за золото в Париже. Это было бы, конечно, прекрасно. Я думаю, что болельщики поддерживают спортсменок.

Жаль, что Мирра не прошла далеко в одиночке, а проиграла на старте Олимпиады. Считаю, что на её выступление повлиял сложный переезд из Румынии во Францию. Я сама играла на турнире в Яссах, поэтому понимаю, насколько это удалённый городок и как затем сложно возвращаться в другой климат. Андреева также провела классный поединок в миксте с Даниилом Медведевым. Но сражаться с опытными парниками в лице Андреа Вавассори и Сары Эррани, конечно, было тяжело. Россиянам не повезло в этом случае с сеткой. Но я думаю, что все эти противостояния помогли Мирре в паре с Дианой. Шнайдер проводит свой блестящий год. И, наверное, олимпийское золото было бы огромнейшим дополнением к этому сезону. Это дало бы Диане своеобразный рывок в топ мирового рейтинга WTA», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Сегодня, 2 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Испании Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.