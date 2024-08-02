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Даниил Медведев поприветствовал страну, в которой примет участие в следующем турнире

Даниил Медведев поприветствовал страну, в которой примет участие в следующем турнире
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев разместил пост в своём аккаунте в социальных сетях, в котором поприветствовал страну-организатора хардового турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада).

«Привет», — написал Медведев на своей странице и добавил эмодзи «флаг Канады».

Напомним, 28-летний Даниил Медведев в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция) уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7 (5:7)).

Ранее стало известно, что четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в канадском «Мастерсе».

Хардовый турнир в Монреале пройдёт с 6 по 12 августа. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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