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Томми Пол и Тэйлор Фритц устпили австралийцам в матче за выход в финал парного турнира ОИ

Томми Пол и Тэйлор Фритц устпили австралийцам в матче за выход в финал парного турнира ОИ
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Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс вышли в финал парного раряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В матче 1/2 финала они обыграли американский дуэт Томми Пол/Тэйлор Фритц со счётом 7:5, 6:2.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 15:10 МСК
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
М. Эбден Д. Пирс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Фритц Т. Пол

Встреча британского дуэта с американским продлилась 1 час 35 минут. Австралийская пара три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фритца и Пола восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В матче за звание чемпионов Олимпийских игр Эбден и Пирс сыграют с другим дуэтом из США Остин Крайчек/Раджив Рам. Томми Пол и Тэйлор Фритц в матче за бронзовые медали Олимпиады встретятся с чешским дуэтом Томаш Махач/Адам Павлашек.

Олимпиада-2024, теннис: календарь парного разряда (м)
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