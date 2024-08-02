Томми Пол и Тэйлор Фритц устпили австралийцам в матче за выход в финал парного турнира ОИ

Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс вышли в финал парного раряда на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В матче 1/2 финала они обыграли американский дуэт Томми Пол/Тэйлор Фритц со счётом 7:5, 6:2.
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Встреча британского дуэта с американским продлилась 1 час 35 минут. Австралийская пара три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фритца и Пола восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В матче за звание чемпионов Олимпийских игр Эбден и Пирс сыграют с другим дуэтом из США Остин Крайчек/Раджив Рам. Томми Пол и Тэйлор Фритц в матче за бронзовые медали Олимпиады встретятся с чешским дуэтом Томаш Махач/Адам Павлашек.
- 2 августа 2024
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