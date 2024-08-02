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Полуфиналистка Олимпиады-2024 Диана Шнайдер ответила на вопрос о смене гражданства

Полуфиналистка Олимпиады-2024 Диана Шнайдер ответила на вопрос о смене гражданства
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Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что не собирается менять спортивное гражданство.

— Сегодня за вас довольно активно болели на трибунах. Выходит, вы не совсем нейтральные атлеты и у нас есть команда?
— Что написано на табло — для меня вообще не имеет значения. Я знаю, откуда я. Я знаю, откуда моя семья. Все люди знают, откуда я родом. А что там написано… Есть такая фраза: «На заборе тоже много чего написано». Для меня важно, как я себя ощущаю и что мои люди меня поддерживают. И болеют за нас с Миррой всей душой и сердцем.

— Пару лет назад тебе предлагали выступать за Казахстан. Но ты сказала, что не будешь менять гражданство. Позиция не менялась?
— Я же здесь! Следовательно, нет. Мы с Миррой здесь, чтобы выиграть медаль. И сделаем всё, что в наших силах, — приводит слова Шнайдер Sport24.

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