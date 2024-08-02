Андреева/Шнайдер — Букша/Соррибес-Тормо: россиянки с разгромом выиграли первый сет

Сегодня, 2 августа, проходит полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с представительницами Испании Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.
Российские теннисистки с разгромом выиграли стартовый первый сет — 6:1.
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В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли олимпийских чемпионок Токио-2020 чешскую пару Катержина Синякова/Барбора Крейчикова. Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 2 августа 2024
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