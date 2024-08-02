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Ига Свёнтек расплакалась после победы в матче за историческую бронзу Олимпиады

Ига Свёнтек расплакалась после победы в матче за историческую бронзу Олимпиады
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать эмоций после победы в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Фото: Кадр из трансляции

Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, она стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе. Ранее польских теннисистов никогда не было на олимпийских пьедесталах в любом разряде.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. В финале Олимпиады-2024 китайская теннисистка сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая в 1/2 финала обыграла Шмидлову.

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