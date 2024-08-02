Ига Свёнтек расплакалась после победы в матче за историческую бронзу Олимпиады

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать эмоций после победы в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.
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Фото: Кадр из трансляции
Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, она стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе. Ранее польских теннисистов никогда не было на олимпийских пьедесталах в любом разряде.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. В финале Олимпиады-2024 китайская теннисистка сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая в 1/2 финала обыграла Шмидлову.
- 2 августа 2024
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