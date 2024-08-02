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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024 в Париже

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024 в Париже
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в женском парном разряде. В полуфинале они разгромили испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 15 минут. В рамках поединка Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Букши и Соррибес-Тормо один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

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