Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпиады-2024 в Париже
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в женском парном разряде. В полуфинале они разгромили испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 15 минут. В рамках поединка Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Букши и Соррибес-Тормо один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.
Комментарии
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