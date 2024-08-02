«Горшки не боги обжигают». Янчук — о выходе Андреевой и Шнайдер в финал ОИ

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.

«Андреева и Шнайдер поймали ритм. Они могли проиграть и в первом круге, но выигрывали и пришла уверенность. Планировать ничего нельзя, но верить можно. Они привыкли друг к другу. Теперь как минимум серебро уже наше.

Шансы в финале 50 на 50. Это наша новая пара, новая попытка взять золото. Андреева и Шнайдер разные, но дополняют друг друга. Психология на их стороне, потому что это прежде всего уверенность. Горшки не боги обжигают, а наши простые русские девочки проделали большую работу!» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.