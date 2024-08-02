Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпиаде
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпийских играх.
Напомним, в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.
Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
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Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпиады-2024 состоится завтра, 3 августа.
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