Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпиаде

Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпиаде
Комментарии

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпийских играх.

Напомним, в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпиады-2024 состоится завтра, 3 августа.

Материалы по теме
Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android