Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпиаде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала первой польской теннисисткой, которая выиграла медаль на Олимпийских играх.

Напомним, в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) она разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Свёнтек выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Шмидловой ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Свёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. Шмидлова проиграла хорватской теннисистке Донне Векич. Финал Олимпиады-2024 состоится завтра, 3 августа.