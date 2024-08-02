Кафельников: надеемся, что увидим золотые медали Шнайдер и Андреевой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил надежду на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«По счёту девочки сыграли уверенно, но не думаю, что матч был лёгким. Они боролись за выход в финал. Чувствовалось напряжение, но они справились. Молодцы! Шансы выиграть в финале есть. А как будет, скоро увидим. Надеемся, что увидим золотые медали», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.