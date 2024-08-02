Кафельников эмоционально отреагировал на выход Андреевой и Шнайдер в финал ОИ

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Напомним, россиянки разгромили испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.

«Урааааааа!!! Девочки совершили подвиг и заработали для нас с вами олимпийскую медаль! Какого достоинства она будет, узнаем уже завтра», — написал Кафельников в социальных сетях.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.