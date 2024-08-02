Чесноков: Шнайдер и Андреева поймали кураж, в полуфинале ОИ потрясающе играли

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, россиянки разгромили испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2.

«Шнайдер и Андреева достаточно рано проиграли в одиночке. Диана во втором круге, Мирра — в первом. Андреева немного развалилась, когда выиграла свой первый титул. Ей надо было время, чтобы прийти в себя. После проигрышей они настроились на пару.

Сегодня думал, что шансы будут 50 на 50. Но девочки поймали кураж. Они хорошо видели корт, здорово передвигались и заставили понервничать испанок. Наши играли потрясающе», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.