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Андреева: в начале игры меня зажало, но Диана всё забивала у сетки. Пришлось собраться

Андреева: в начале игры меня зажало, но Диана всё забивала у сетки. Пришлось собраться
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с какими трудностями она столкнулась в начале полуфинального матча олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали убедительную победу в матче с теннисистками из Испании — Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

— Было ощущение, что вы знали, что выиграете.
Андреева: Я нервничала больше чем обычно. Первые три гейма мы выиграли, потому что Диана всё забила у сетки. Меня чуть-чуть зажало.

Шнайдер: Но её быстренько разжало!

Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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