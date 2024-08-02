Андреева: в начале игры меня зажало, но Диана всё забивала у сетки. Пришлось собраться
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с какими трудностями она столкнулась в начале полуфинального матча олимпийского турнира в парном разряде.
Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали убедительную победу в матче с теннисистками из Испании — Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
— Было ощущение, что вы знали, что выиграете.
Андреева: Я нервничала больше чем обычно. Первые три гейма мы выиграли, потому что Диана всё забила у сетки. Меня чуть-чуть зажало.
Шнайдер: Но её быстренько разжало!
Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
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