Андреева: в начале игры меня зажало, но Диана всё забивала у сетки. Пришлось собраться

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с какими трудностями она столкнулась в начале полуфинального матча олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали убедительную победу в матче с теннисистками из Испании — Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

— Было ощущение, что вы знали, что выиграете.

Андреева: Я нервничала больше чем обычно. Первые три гейма мы выиграли, потому что Диана всё забила у сетки. Меня чуть-чуть зажало.

Шнайдер: Но её быстренько разжало!

Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.