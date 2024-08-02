Шнайдер: понимала, что наша пара лучше испанок и технически, и во всём остальном

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что осознавали своё превосходство над соперницами из Испании в полуфинале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

— Диан, а ты нервничала?

Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится.

Андреева: Диана — электровеник!

Шнайдер: Я удивлена, что я так быстро включилась в игру, что меня не зажало! Мирра тоже быстро включилась обратно, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.