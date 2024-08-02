Шнайдер: понимала, что наша пара лучше испанок и технически, и во всём остальном
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что осознавали своё превосходство над соперницами из Испании в полуфинале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
— Диан, а ты нервничала?
Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится.
Андреева: Диана — электровеник!
Шнайдер: Я удивлена, что я так быстро включилась в игру, что меня не зажало! Мирра тоже быстро включилась обратно, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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