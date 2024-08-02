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Шнайдер: понимала, что наша пара лучше испанок и технически, и во всём остальном

Шнайдер: понимала, что наша пара лучше испанок и технически, и во всём остальном
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что осознавали своё превосходство над соперницами из Испании в полуфинале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

— Диан, а ты нервничала?
Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится.

Андреева: Диана — электровеник!

Шнайдер: Я удивлена, что я так быстро включилась в игру, что меня не зажало! Мирра тоже быстро включилась обратно, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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