Светлана Кузнецова отреагировала на выход Андреевой и Шнайдер в финал ОИ

Российская теннисистка Светлана Кузнецова выскзалась по поводу выхода российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, сегодня, 2 августа, российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

«Да! Наши девочки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр. Будет сложно, итальянки очень сильные, но Мирра и Диана уже играют очень здорово. Первый их турнир в паре, и вот какой результат. Надеюсь, у них будут все шансы и желание победить. Удачи нашим девочкам, они большие молодцы!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.