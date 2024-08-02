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Светлана Кузнецова отреагировала на выход Андреевой и Шнайдер в финал ОИ

Светлана Кузнецова отреагировала на выход Андреевой и Шнайдер в финал ОИ
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова выскзалась по поводу выхода российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, сегодня, 2 августа, российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Да! Наши девочки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр. Будет сложно, итальянки очень сильные, но Мирра и Диана уже играют очень здорово. Первый их турнир в паре, и вот какой результат. Надеюсь, у них будут все шансы и желание победить. Удачи нашим девочкам, они большие молодцы!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

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