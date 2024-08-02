Андреева рассказала, что для неё значит быть с медалью на Олимпиаде

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась по поводу того, что она уже обеспечила себе медаль на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Напомним, сегодня, 2 августа, в полуфинале олимпийского турнира российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

— Вы уже с медалью. С большой долей вероятности это будет единственная медаль всей российской команды. Что до вас это значит?

Андреева: Круто, если будет так. Мы сделаем всё возможное для золота. Будем бороться за каждый мяч, до последнего. Это очень крутое чувство.

В финале Олимпиады-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.