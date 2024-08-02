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Андреева рассказала, что раздумывает над тем, чтобы играть пару со Шнайдер на Шлемах

Андреева рассказала, что раздумывает над тем, чтобы играть пару со Шнайдер на Шлемах
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Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что раздумывает над тем, чтобы играть в парном разряде с Дианой Шнайдер на турнирах «Большого шлема». Напомним, девушки стали финалистками Олимпийских игр в Париже (Франция) в женском парном разряде.

— Не думали о том, что в эту пару надо почаще вставать? На Шлемах, например.
Андреева: я об этом думала! Может, и нужно почаще, мы пока хорошо идём. Думаю, вы увидите наш дуэт ещё где-нибудь. В Лос-Анджелесе через четыре года — точно! — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже.

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