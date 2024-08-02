Андреева: я играю в одинаковой одежде. Тренера тоже заставляю — у неё нет другого выбора

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём отношении к суевериям.

— Суеверия уже появились?

Андреева: да. Я одинаково провожу свои вечера ― стираю себе одежду, чтобы были одинаковые носки, футболка, козырек и так далее. Но это работает! Готова жертвовать своим свободным временем и стирать себе одежду. С тренера я требую то же самое, у Кончиты нет выбора, заставляю её носить одинаковую одежду. Сегодня она надела другие носки на разминку, я ей сказала, чтобы после разминки она пошла и поменяла.

— Поменяла?

Андреева: конечно!

Шнайдер: ну а кто тут босс?, — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Андреева и Шнайдер впервые играют друг с другом в паре. Они гарантировали сборной России первую медаль на соревнованиях в Париже.