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Свёнтек подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Париже

Свёнтек подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Париже
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Напомним, в матче за бронзовую медаль представительница Польши разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Олимпиада (ж). За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

«Хотя я и не исполнила свою самую большую мечту, я сделала всё, что было в моих силах. На этих Играх я пыталась показать свой максимум. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Я вернусь на Олимпиаду более зрелым спортсменом», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, она стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе. Ранее польских теннисистов никогда не было на олимпийских пьедесталах в любом разряде.

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