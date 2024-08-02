Свёнтек подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Париже

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Напомним, в матче за бронзовую медаль представительница Польши разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову.
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«Хотя я и не исполнила свою самую большую мечту, я сделала всё, что было в моих силах. На этих Играх я пыталась показать свой максимум. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Я вернусь на Олимпиаду более зрелым спортсменом», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Свёнтек впервые в карьере выиграла олимпийскую медаль. Кроме того, она стала первым в истории представителем Польши, которому удалось выиграть награду Олимпийских игр в теннисе. Ранее польских теннисистов никогда не было на олимпийских пьедесталах в любом разряде.
- 2 августа 2024
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