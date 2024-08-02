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«Я дам им то, что они хотят — золото». Алькарас ярко обратился к испанским болельщикам

«Я дам им то, что они хотят — золото». Алькарас ярко обратился к испанским болельщикам
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас ярко обратился к испанским болельщикам после выхода в финал Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Напомним, в полуфинале он разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Всем испанцам, которые смотрят на меня по телевизору, скажите им, что в финале я устрою шоу. А ещё я дам им то, что они хотят — золотую медаль», — сказал Алькарас в эфире испанского Eurosport.

В финале 21-летний Алькарас встретится с победителем матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и итальянцем Лоренцо Музетти. Матч за золотую медаль в мужском одиночном разряде состоится в воскресенье, 4 августа.

Всего на кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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