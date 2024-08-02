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Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски — бронзовые призёры олимпийского турнира в миксте

Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски — бронзовые призёры олимпийского турнира в миксте
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Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира в миксте. Сегодня, 2 августа, этот дуэт оказался сильнее пары из Нидерландов — Деми Схурс / Весли Колхоф. Счёт встречи — 6:3, 7:6 (2).

Олимпиада — микст. За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Ф. Оже-Альяссим Г. Дабровски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Д. Схурс В. Колхоф

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. У канадского дуэта три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. У нидерландских теннисистов ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира встретятся Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия) и Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай).

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