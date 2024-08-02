Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски — бронзовые призёры олимпийского турнира в миксте
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Канадские теннисисты Феликс Оже-Альяссим и Габриэла Дабровски стали бронзовыми призёрами олимпийского турнира в миксте. Сегодня, 2 августа, этот дуэт оказался сильнее пары из Нидерландов — Деми Схурс / Весли Колхоф. Счёт встречи — 6:3, 7:6 (2).
Олимпиада — микст. За 3-е место
02 августа 2024, пятница. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Габриэла Дабровски
Ф. Оже-Альяссим Г. Дабровски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 2
Деми Схурс
Весли Колхоф
Д. Схурс В. Колхоф
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. У канадского дуэта три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три брейка при четырёх брейк-пойнтах. У нидерландских теннисистов ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В финале турнира встретятся Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия) и Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай).
Комментарии
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