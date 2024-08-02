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Новак Джокович вышел в финал олимпийского турнира по теннису

Новак Джокович вышел в финал олимпийского турнира по теннису
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Завершился полуфинальный матч олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция), в котором встречались серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти. Счёт встречи — 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Джоковича три эйса при одной двойной ошибке. Также серб реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Музетти не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который сегодня, 2 августа, одержал убедительную победу в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

Напомним, в июле эта пара уже встречалась в финальном матче Уимблдона. Тогда сильнее оказался Алькарас — 6:2, 6:2, 7:6.

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