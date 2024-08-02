Новак Джокович вышел в финал олимпийского турнира по теннису

Завершился полуфинальный матч олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция), в котором встречались серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти. Счёт встречи — 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
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Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. На счету Джоковича три эйса при одной двойной ошибке. Также серб реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Музетти не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который сегодня, 2 августа, одержал убедительную победу в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).
Напомним, в июле эта пара уже встречалась в финальном матче Уимблдона. Тогда сильнее оказался Алькарас — 6:2, 6:2, 7:6.
- 2 августа 2024
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