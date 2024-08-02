Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джокович с четвёртой попытки победил в полуфинале Олимпийских игр

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович с четвёртой попытки сумел одержать победу в полуфинальном матче Олимпийских игр.

Сегодня, 2 августа, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2.

Ранее Джокович трижды доходил до стадии полуфинала (Пекин-2008, Лондон-2012, Токио-2020), однако ни разу там не побеждал. На Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро Джокович завершил выступление после первого круга.

В финальном матче Олимпиады-2024 Джокович встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который сегодня, 2 августа, одержал убедительную победу в матче с Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

Напомним, в июле эта пара уже встречалась в финальном матче Уимблдона. Тогда сильнее оказался Алькарас — 6:2, 6:2, 7:6.