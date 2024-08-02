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Джокович — самый возрастной финалист Олимпиады, Алькарас — самый молодой с 1904 года

Джокович — самый возрастной финалист Олимпиады, Алькарас — самый молодой с 1904 года
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом Олимпийских игр в теннисе. Сейчас Джоковичу 37 лет.

Напомним, в Париже (Франция) серб впервые в карьере вышел в финал олимпийского турнира. В полуфинале он без проблем обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:1.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Соперник Джоковича по финалу, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас, стал одним из самых молодых финалистов Олимпийских игр в истории. Моложе него был только Роберт Ле Рой, который вышел в олимпийских финал в 1904 году. В полуфинале Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Финал Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 4 августа.

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