Джокович — самый возрастной финалист Олимпиады, Алькарас — самый молодой с 1904 года

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом Олимпийских игр в теннисе. Сейчас Джоковичу 37 лет.

Напомним, в Париже (Франция) серб впервые в карьере вышел в финал олимпийского турнира. В полуфинале он без проблем обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:1.

Соперник Джоковича по финалу, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас, стал одним из самых молодых финалистов Олимпийских игр в истории. Моложе него был только Роберт Ле Рой, который вышел в олимпийских финал в 1904 году. В полуфинале Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Финал Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 4 августа.