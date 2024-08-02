Джокович стал третьим теннисистом в истории, вышедшим в финал ОИ в возрасте 30+

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выйти в финал олимпийского турнира в возрасте старше 30 лет.

Ранее это удавалось Роджеру Федереру и Серене Уильямс на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м.

На данный момент Джоковичу 37 лет.

Соперник Джоковича по финалу, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас, стал одним из самых молодых финалистов Олимпийских игр в истории. Моложе него был только Роберт Ле Рой, который вышел в олимпийский финал в 1904 году. В полуфинале Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Финал Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 4 августа.