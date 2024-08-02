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Джокович стал третьим теннисистом в истории, вышедшим в финал ОИ в возрасте 30+

Джокович стал третьим теннисистом в истории, вышедшим в финал ОИ в возрасте 30+
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выйти в финал олимпийского турнира в возрасте старше 30 лет.

Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Ранее это удавалось Роджеру Федереру и Серене Уильямс на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м.

На данный момент Джоковичу 37 лет.

Соперник Джоковича по финалу, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас, стал одним из самых молодых финалистов Олимпийских игр в истории. Моложе него был только Роберт Ле Рой, который вышел в олимпийский финал в 1904 году. В полуфинале Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Финал Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 4 августа.

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