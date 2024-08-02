Джокович стал третьим теннисистом в истории, вышедшим в финал ОИ в возрасте 30+
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выйти в финал олимпийского турнира в возрасте старше 30 лет.
Олимпиада (м). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
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16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Ранее это удавалось Роджеру Федереру и Серене Уильямс на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м.
На данный момент Джоковичу 37 лет.
Соперник Джоковича по финалу, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас, стал одним из самых молодых финалистов Олимпийских игр в истории. Моложе него был только Роберт Ле Рой, который вышел в олимпийский финал в 1904 году. В полуфинале Алькарас разгромил канадца Феликса Оже-Альяссима.
Финал Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 4 августа.
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