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Губерниев: я счастлив и горд за Андрееву и Шнайдер, золото было бы лучшим подарком

Губерниев: я счастлив и горд за Андрееву и Шнайдер, золото было бы лучшим подарком
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев выскзался по поводу выхода российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал олимпийского турнира в парном разряде.

Напомним, российский дуэт Андреевой и Шнайдер оказался сильнее пары из Испании — Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо (6:1, 6:2).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Это грандиозное событие. Это грандиозная медаль! Очень важно было встать на пьедестал почёта, но мы можем даже выиграть. Это блестящий пример для всего подрастающего поколения. Очень здорово, что такие успехи именно в теннисе, который представляет Россию. Я счастлив и горд! Важно не останавливаться и завоевать золотую медаль. Это был бы лучший подарок!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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