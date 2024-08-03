Медведев и Сафиуллин, Рублёв и Хачанов сыграют в парах на «Мастерсе» в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин примут участие в парном разряде на хардовом турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кроме того, вместе сыграют Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Об этом сообщает аккаунт Other List Updates в соцсети Х (ранее Twitter).

Медведев и Сафиуллин играли в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция), но уступили уже в первом круге. Рублёв и Хачанов на Олимпиаде участия не принимали. В 2023 году Андрей и Карен вместе выиграли турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Отметим, что в парном разряде также сыграет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер с британцем Джеком Дрэйпером. Американец Бен Шелтон примет участие с представителем Казахстана Александром Бубликом.