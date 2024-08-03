«Мне нечего терять». Джокович прокомментировал предстоящий финал Олимпиады с Алькарасом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Необходимость играть против Карлоса, возможно, сейчас является самым большим испытанием, с которым можно столкнуться на корте. Особенно на том корте, где он выиграл «Ролан Гаррос» меньше двух месяцев назад. На этом стадионе мы встречались только один раз, в прошлом году в полуфинале «Ролан Гаррос», но несколько недель назад я проиграл ему в финале Уимблдона. В том матче он выглядел очень уверенным.

Думаю, что на этой неделе я двигаюсь намного лучше, чем на Уимблдоне и чувствую себя намного лучше. Я могу только надеяться, что в воскресенье, когда я выйду на корт, у меня будет возможность показать свой лучший теннис. В каком-то смысле в этом финале мне терять нечего, потому что медаль уже обеспечена», — приводит слова Джоковича Punto de Break.