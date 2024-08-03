Карлос Алькарас рассказал, как подойдёт к финалу Олимпийских игр

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как будет готовиться к финалу Олимпийских игр — 2024.

«Я постараюсь сделать то, что делал, ни больше, ни меньше. В конце концов, это финал, очень важный момент в моей жизни и карьере, важный день для всех испанцев. Постараюсь не думать о том, насколько это важно, а думать, что это просто ещё один матч.

Очевидно, что целью в начале недели и в начале года было выиграть золото. Не просто медаль, а золото. Медаль гарантирована, поэтому постараюсь насладиться этим финалом. Это будет очень приятный момент для многих людей, для моей команды, для моей семьи, для меня в мою жизнь, поэтому постараюсь сделать все возможное», — приводит слова Алькараса Punto de Break.